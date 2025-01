Começa hoje matrícula de alunos novos e transferência de PCDs em Manaus; veja como fazer

Manaus/AM - A reserva de vaga de alunos novos e transferência de Pessoas com Deficiência (PcDs) da Secretaria Municipal de Educação (Semed), será realizada a partir desta quinta-feira (09), de forma on-line pelo link: https://www.matriculas.am.gov.br/pt-br; ou presencial na rede estadual do Amazonas ou da rede municipal de Manaus e da cidade de Iranduba, conforme a programação do calendário de matrículas.

Os responsáveis dos alunos poderão solicitar a reserva de vaga de transferência de aluno da rede pública ou de novo aluno para as modalidades de educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Na oportunidade, a gerente de matrícula, Darlene Liberato, alerta aos pais e responsáveis para que a solicitação de transferência seja realizada dentro do prazo estipulado.

“Gostaria de pedir a atenção de todos para um ponto de extrema importância. Amanhã, inicia a transferência de prioridade para os novos alunos com deficiência, conforme as diretrizes legais estabelecidas. Por isso, é fundamental que todos fiquem atentos aos prazos e procedimentos para garantir a correta alocação das vagas e assegurar que todos os alunos sejam devidamente matriculados”, orientou Darlene Liberato.

Documentação

Os documentos necessários são: comprovante de escolaridade original; guia de transferência, histórico escolar; declaração de transferência (com validade de 30 dias); caso o candidato venha da rede particular, federal, de outro estado ou municipal do interior do estado; certidão de nascimento (original e cópia); cartão de vacinação (cópia), duas fotos 3×4 recentes do aluno e documento de identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula, do aluno menor de idade.

Todas as informações podem ser encontradas, por meio do link das matrículas https://www.matriculas.am.gov.br/pt-br.