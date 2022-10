Carauari começa a receber mais de 1,8 mil pontos de iluminação de LED

Manaus/AM - Começou nesta quarta-feira (19) a instalação das luminárias de LED em Carauari, no interior do Amazonas. A cidade vai receber 1,8 mil pontos de iluminação pública com a nova tecnologia. O programa está sendo executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas.

Segundo a empresa Avanço Construções, contratada para fazer os serviços, os trabalham iniciam pelos bairros Jacundá e 14 BIS, conforme programação definida em comum acordo com a Prefeitura do município.

Devido às características geográficas e condições logísticas da localidade, os materiais, equipamentos e veículos para execução dos serviços foram enviados a Carauari por meio fluvial, em uma viagem de 10 dias. A previsão da empresa é de que toda a cidade esteja iluminada com os LEDs ainda em outubro.

A modernização da iluminação pública irá alcançar 100 por cento da área urbana de Carauari, beneficiando os seguintes bairros: 14 BIS, Jacundá (Caixa Econômica), Porto, Centro, Comunidade da Ponte, Bairro da Luz, Eduardo Braga, Fátima, Flamengo, Jacunda, Morada da Memória, Morumbi, Nova República, Ramalhão, Samuel Amaral, São Miguel, Severiano, Vila Miguel e Vila Nova.

O programa de modernização da iluminação pública do interior do Amazonas já está presente na área urbana de 19 municípios, incluindo Maués, que recebeu LED em 2019, por meio do programa Prosai, e Atalaia do Norte, executado por meio de convênio entre o Governo do Estado e a prefeitura local. A meta é implantar 60 mil pontos de LED até dezembro deste ano, em 27 municípios. Desde maio, quando iniciou o programa, mais de 39 mil pontos de iluminação já foram instalados, ou seja, 65% da meta já cumprida.