Candidato a prefeito Raione Cabral é preso pela PF após 'chuva de dinheiro' em Coari

Manaus/AM - O candidato a prefeito de Coari, Raione Cabral (Mobiliza), foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (2), após a circulação de vídeos em que ele aparece jogando dinheiro para eleitores durante um comício em Coari.

Nas imagens, Raione é visto atirando notas de dinheiro para uma multidão. Após o incidente, a Polícia Federal o abordou e o escoltou para prestar esclarecimentos. Ainda não há informações se o candidato será liberado.

A equipe do Portal do Holanda tentou contato com a assessoria do candidato, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. Vale lembrar que Raione afirmou que iria desistir da candidatura, no dia 17 de setembro, para apoiar a candidatura de Harben Avelar (PMB). Porém, a candidatura dele segue ativa no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em nota, o diretório estadual do Mobiliza diz não reconhecer a candidatura de Raione.

Nota do Diretório Estadual do Mobiliza:

O Diretório Estadual Amazonas do Partido Mobiliza informa que não reconhece a candidatura do Senhor Raione Cabral Queiroz, tanto é que a destituição do mesmo como presidente municipal foi por unanimidade reconhecida pelo egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM), no Processo Nº0600105-44.2024.6.04.0008, que segue em trâmite. Portanto, não é legítimo se pronunciar sobre temas relacionados a este.

Diretório Estadual Amazonas do Partido Mobiliza