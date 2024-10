Câmeras de segurança vão registrar o derrame de santinhos em Manaus, alerta presidente do TRE

Manaus/AM - O Presidente do TRE-AM, desembargador João Simões, disse que domingo (27) acontecerá a grande festa da democracia, com a realização das eleições do segundo turno em Manaus. Nesta sexta-feira (25), ele recebeu a imprensa quando destacou a importância do eleitor nesse processo: ”tivemos o menor índice de abstenção no primeiro turno das últimas eleições, em torno de 18% e esperamos reduzir isso no domingo”, afirmou.

Embora tenha lembrado o feriado prolongado em Manaus, em função do aniversário da capital no dia 24 e do final de semana, o presidente manifestou expectativa positiva sobre a participação do eleitor, que conforme observou, é o convidado especial das eleições. “Todo o nosso trabalho, tem o objetivo de fazer com que o eleitor vote com segurança e na melhor condição”, explicou.

O presidente do TRE-AM lembrou que o horário da votação será das 7 às 16h e que a Lei Seca vai vigorar das 6 às 18h de domingo. Ele destacou que o tribunal está atento para que não aconteça a poluição de “santinhos” nas proximidades dos locais de votação. “O sistema de segurança com câmeras e equipes estará pronto para atuar nessa situação”, alertou.