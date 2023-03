Bombeiros buscam por ribeirinho que desapareceu após rabeta afundar no Amazonas

Manaus/AM - Um homem que ainda não teve o nome divulgado desapareceu na sexta-feira (10), no Paraná do Limão, no município de Parintins, interior do Amazonas.

O Corpo de Bombeiros informou que o homem estava sozinho na canoa tipo rabeta, que acabou afundando no meio do rio.

Militares deram inícios as buscas por ele neste sábado (11), mesmo dia em que foram as buscas por um bebê que também sumiu nas águas do Igarapé do Caburi, também em Parintins.