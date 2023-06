Bijuterias comercializadas em Manaus possuem metais nocivos à saúde, detecta teste do Ipem

Manaus/AM - Em ensaios realizados no laboratório do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), nesta quinta-feira (22), foi constatada concentração de metais nocivos à saúde em bijuterias comercializadas em Manaus.

Segundo o órgão, no período de 19 a 22 de junho, as equipes de fiscalização do coletaram 18 amostras de bijuterias em 15 lojas de Manaus, nove produtos foram reprovados por estarem fora das conformidades e apresentarem teor de chumbo e cádmio acima do percentual permitido.

A ação, realizada simultaneamente em 15 estados brasileiros, faz parte do Plano Nacional de Vigilância em Mercado (PNVM), coordenado pelo Instituto Nacional de Metrologia de Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

O diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho, explicou que, conforme a Portaria nº 123/21 do Inmetro, é proibida a comercialização, no mercado nacional, de bijuterias com concentrações de cádmio e chumbo superiores às permitidas.

Conforme a Portaria nº 123/21 do Inmetro, as bijuterias não podem apresentar concentrações de cádmio iguais ou superiores, em peso, a 0,01%; e de chumbo iguais ou superiores, em peso, a 0,03%.

Ainda segundo Renato Marinho, as lojas que comercializam os produtos reprovados em ensaio serão notificadas e terão o prazo de dez dias para apresentar defesa junto ao Ipem-AM.

Ouvidoria

Consumidores que desconfiarem de possíveis irregularidades devem entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-AM, no telefone 0800 092 2020, segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou pelo site: https://ipem.am.gov.br/ouvidoria/, e das redes sociais do órgão: Instagram - @ipem.amoficial; Facebook – Ipem Amazonas e Twitter - @ipemamoficial.