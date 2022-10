Balsa vai fazer travessia de pessoas e veículos onde 1ª ponte desabou na BR-319

Manaus/AM – Uma balsa deve começar a operar neste sábado (29), realizando transportes de passageiros, veículos e cargas na área do Rio Curuçá, onde uma ponte desabou no KM 25 da BR-319.

A travessia por balsa é uma solução temporária e vai acontecer de forma totalmente gratuita, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

“A previsão é para iniciar no sábado. Amanhã faremos todo o trabalho que foi feito lá no início de Careiro da Várzea, aqui será feito novamente a soltura da balsa do eixo dos caminhões. Pela parte da tarde o DNIT deverá colocar essa balsa dentro rio, não para operar, mas já em funcionamento”, explicou o coronel Wellington Silva.

A recuperação da ponte assim como a revitalização da estrada são responsabilidades do Ministério da Infraestrutura.

Na última quarta-feira (26), o trecho do KM 25, também afetado pela queda de uma ponte, foi restabelecido com a conclusão do aterro no Rio Autaz Mirim, para a criação de uma ponte provisória.