Aumento do fluxo de passageiros no transporte hidroviário foi de 21,26% no Amazonas

Manaus/AM - Após o aumento de 21,26% em novembro em relação ao mês anterior, outubro, o serviço de transporte hidroviário intermunicipal deve continuar nesse ritmo neste mês de dezembro, por conta das festas de final de ano.

No total, só em novembro, 87.657 pessoas utilizaram embarcações, com saída dos postos de fiscalização da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado (Arsepam) em Manaus, para acessar outros municípios do estado. Em outubro, o número foi 72.288, informou a agência.

Em relação aos destinos mais procurados durante o mês passado, Careiro da Várzea (25 quilômetros de Manaus), teve maior fluxo de passageiros, totalizando 30.057. As outras cidades mais procuradas foram Tefé (2.836), Maués (2.598) e Parintins (2.753), distantes, respectivamente, 523, 276 e 369 km da capital.

O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, contou que esse fluxo tende a aumentar ainda mais em decorrência das festividades de final de ano. “É uma tendência que aponta para o planejamento de nossas ações, sobretudo em relação ao reforço da fiscalização que teremos agora no final do mês de dezembro”, adiantou.

Os dados coletados são importantes para o melhor fundamentar a proposta de regulamentação da Lei n° 5.604/2021, que dispõe sobre o Serviço Público de Transporte Hidroviário Intermunicipal de Passageiros e Cargas (SPTHI), no âmbito do Amazonas.

Ao todo, o DETH realizou 2.213 fiscalizações em novembro. Destas, 1.885 ocorreram no Porto da Ceasa, no bairro Distrito Industrial, zona sul de Manaus, tendo 58.837 passageiros no período; 213 fiscalizações no Roadway/Porto de Manaus, no Centro, com 24.510 pessoas transportadas; e 115 vistorias nas balsas da Manaus Moderna, no Centro, com 4.310 viajantes.

O Decreto Estadual n° 44.581, de 22 de setembro, liberou o funcionamento do transporte hidroviário intermunicipal sem restrições quanto à lotação da embarcação, mediante autorização da Arsepam.

Os agentes da autarquia fiscalizam diariamente para que não haja ocorrências de excesso de passageiros, visto que a superlotação é uma das principais causas de acidentes.