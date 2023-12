Arena Amadeu Teixeira é palco do North Games Challenge

Manaus/AM - A Arena Amadeu Teixeira recebe neste sábado e domingo (09 e 10), a partir das 7h, a 2ª edição do North Games Challenge, o maior evento de crossfit da região norte. A competição deve reunir mais de 350 atletas, em dois dias de disputas, com equipes de vários estados como Pará, Rondônia, Roraima e Manaus.

O evento, organizado pelo Crossfit CAF, contará com disputas que avaliarão o melhor desempenho e habilidade dos atletas na modalidade. Durante os dois dias serão realizadas atividades onde os participantes irão realizar as melhores performances dos seus condicionamentos físicos, nas modalidades de ginástica, LPO e endurance.

“O crossfit é uma prática muito difundida do Brasil e a importância desse evento é proporcionar uma experiência única para os participantes e principalmente colocar o Norte na rota de eventos das etapas nacionais dessa modalidade”, ressaltou Carol Antony, organizadora do evento.

A competição na Arena Amadeu Teixeira tem entrada gratuita, com premiação para os melhores colocados. Entre as categorias de iniciantes/PCDs, scaled, RX e amador.

Judô

No domingo (10), o Ginásio Renne Monteiro recebe a 3ª edição da Copa Caminho Suave de Judô. A competição realizada pela Federação de Judô do Amazonas contará com 200 atletas, nas categorias Sub- 09, 11, 13,15 18 e sênior.

Flag football

Na Vila Olímpica de Manaus acontece a semifinal do Campeonato Amazonense de Flag Football, neste domingo (10), a partir das 14h. A decisão fica por conta dos times Ajuricaba Warriors e Manaus Cavaliers, o torneio que iniciou em setembro segue na fase final, com as equipes em busca do título de campeão da temporada.

Agenda completa

Arena Amadeu Teixeira

Competição: North Games Challenge 2023

Data e hora: Sábado e Domingo (9 e 10/12), às 7h

Entrada: Gratuita

Ginásio Renne Monteiro

Competição: Copa Caminho Suave de Judô

Data e hora: Domingo (10/12), às 8h

Entrada: Gratuita

Vila Olímpica de Manaus

Competição: Campeonato Amazonense de Flag Football 2023

Data e hora: Domingo (10/12), às 14h

Entrada: Gratuita