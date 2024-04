Aprovados no concurso da Guarda Municipal participam de TAF neste domingo em Manaus

A primeira fase do concurso público aconteceu no dia 18 de fevereiro e contou com mais de 24 mil candidatos. No total, foram disponibilizadas 200 vagas para a Guarda Municipal.

Esta é a segunda etapa do concurso, que terá duração de três dias, sendo encerrado nesta terça-feira (30). Esta fase envolve uma série de avaliações físicas rigorosas, segundo o secretário Ebenezer Bezerra, que estava junto da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Concursos Públicos (CAFCP) da Semad, fiscalizando o início do TAF.

