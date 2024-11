Amazonas segue com programação extra de cirurgias ortopédicas e ginecológicas

Manaus/AM - Iniciada em maio deste ano, a programação extra aos fins de semana de cirurgias ortopédicas já alcançou 860 pacientes. As cirurgias ginecológicas, que iniciaram no final de outubro e acontecem de segunda-feira a sexta-feira, já atenderam 25 mulheres.

As cirurgias ortopédicas extras acontecem na Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ) e nos hospitais e prontos-socorros Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo e 28 de Agosto, localizados nas zonas sul, leste e centro-sul de Manaus, respectivamente. Nas três unidades, 35 procedimentos são feitos aos sábados e domingos, além das cirurgias realizadas diariamente nas unidades de urgência e emergência.

“Nosso foco é ampliar a oferta desses procedimentos, facilitando o acesso à população. A estratégia, que faz parte do programa Saúde Amazonas, implantado pelo governador Wilson Lima, tem dado muito certo”, destaca a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud.

Segundo a secretária, a intensificação de cirurgias ginecológicas, que acontece no Instituto da Mulher Dona Lindú, na zona centro-sul, e no Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, na zona norte, tem a meta de realizar, até janeiro, 635 procedimentos.

“Dessa maneira, nós conseguimos assegurar que mais mulheres sejam atendidas com eficiência em um menor espaço de tempo. Essa programação reforça e amplia o número de procedimentos realizados normalmente nas unidades do Estado”, frisou Nayara Maksoud.

As pacientes contempladas com as cirurgias ginecológicas são aquelas que já possuem agendamento via sistema de regulação. Antes do procedimento, elas passam por uma triagem com consultas ambulatoriais.