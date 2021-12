Amazonas recebe 93.750 doses da Astrazeneca nesta segunda-feira

A estratégia da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), em parceria com a FVS-RCP, prevê avançar em até 20% a cobertura vacinal dos municípios durante a campanha com ações estratégicas.

O Governo do estado em parceria com o Ministério da Saúde (MS), a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e prefeituras, realizará uma ação para intensificar a vacinação contra a Covid-19 em todos os 62 municípios do estado.

As doses chegaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus e a remessa foi escoltada por equipe da Polícia Federal até a sede da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-RCP).

Manaus/AM - O Amazonas recebe 93.750 doses da vacina contra Covid-19 Astrazeneca, nesta segunda-feira (06). A remessa faz parte da 141ª pauta de distribuição do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde (PNI/MS) e integra a Campanha Nacional de Imunização contra a Covid-19.

