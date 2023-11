Amazonas Energia é condenada a pagar indenização a cliente que ficou 9 dias sem luz

A demora no restabelecimento dos serviços de energia elétrica, por si, é causa de danos morais que decorre da própria falha da prestação de serviço essencial. Com essa disposição, o Desembargador Cláudio Roessing, do TJAM, acolheu um recurso contra a Amazonas Energia e aumentou o valor da indenização, fixando-a em R$ 10 mil. Os fatos examinados se referem aos 9 dias de falta de energia. Leia mais em Amazonas Direito.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.