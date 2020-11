Alunos arrecadam meia tonelada de ração para animais de rua no Amazonas

Manaus/AM - Intitulado “Em Defesa da Vida”, o projeto dos alunos do curso técnico de eventos do Senac Amazonas de Parintins, arrecadou 525 kg de ração para gatos e cachorros em situação de rua atendidos pelo grupo Anjos de Patas. O resultado da atividade foi divulgado nesta quarta-feira (11). Além da ração, foram arrecadados canos de PVC para construção de comedouros públicos.

De acordo com o coordenador do projeto, o docente do curso técnico de eventos, Inaldo Albuquerque, diante do cenário pandêmico, a turma aceitou o desafio e optou por conduzir um evento que levasse entretenimento para a comunidade e que também produzisse um resultado palpável.

“Criamos e fomentamos entretenimento no município, seguindo todos os protocolos de segurança, em acordo com o decreto municipal da pandemia de Covid-19. Os alunos obedeceram todos os indicadores propostos pela unidade curricular do curso. O técnico de eventos desenvolveu habilidades, pois, se envolveu diretamente no processo de planejamento. E na prática, ou seja, na execução do evento, aprenderam a fazer”, destacou o docente.

Para o aluno Arcenildo Souza, o aprendizado que a atividade trouxe vai além de questões profissionais.

“Aqui em Parintins o número de animais nas ruas é imenso e nesse cenário de pandemia entendemos que os pets também precisavam de um olhar. Nós ficamos muito felizes porque conseguimos materializar a solidariedade, por meio das doações. Envolvemos alunos, professores e colaboradores do Senac e afloramos o ser solidário. Todos podem contribuir com algo, basta querer” ressaltou Souza.

Arcenildo também reforça que os desafios na elaboração e execução de um evento puderam ser evidenciados de forma intensa por ele e seus colegas durante a realização da 1ª Expo PET Parintins, que promoveu um desfile com pets da cidade e que reuniu empresas e outros doadores além dos protagonistas, os cães e gatos que tomaram a passarela do Senac AM.

“Agregou muito na minha vida profissional, e na pessoal também, assim como na dos colegas, ouvi muitos comentários. Como alunos do cursos técnico de eventos conseguimos promover um evento que mobilizou a instituição, atraiu o olhar da comunidade e, principalmente, obtemos um resultado com as doações. Sentimos na pele os desafios de fazer um evento e foi uma experiência incrível”, finaliza.