Toni Garrido e Luso Neto agitam Casa de Praia Zezinho Corrêa neste sábado

Manaus/AM - Neste sábado (15), acontece o show do projeto “Rock Não Tem Idade”, a partir das 18h, na Casa de Praia Zezinho Corrêa, na Ponta Negra, com Toni Garrido, da banda Cidade Negra, e Luso Neto. O projeto reúne nomes do rock nacional para apresentações em Manaus.

Em 2022, depois da parada obrigatória por causa da pandemia, o Rock Não Tem Idade retornou com a participação do ícone do rock brasileiro, o cantor Kiko Zambianchi, também amigo pessoal de Luso Neto, que gravou a canção “A Nave Que Ninguém Viu” - composta por Kiko - no seu último trabalho, o CD e DVD Luso 20 Anos. O evento reuniu mais de 10 mil pessoas no centro histórico de Manaus.

Agora, a edição de 2023 do Rock Não Tem Idade desloca-se para a Casa de Praia Zezinho Corrêa, na Ponta Negra, apresentando um espetáculo mais grandioso e especial, trazendo para Manaus, Toni Garrido, da banda Cidade Negra.

