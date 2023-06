Show 'In Concert' acontece nesta sexta no Teatro Amazonas

Manaus/AM - Estão a todo vapor os preparativos para a quarta edição do espetáculo “In Concert”, evento que acontecerá nesta sexta-feira (30), no Teatro Amazonas, às 20h, reunindo nomes da música popular e lírica, locais e nacional, com expectativa de grande participação do público.

Participam do espetáculo o idealizador do projeto e tenor Miquéias William com os convidados Robinson Monteiro, Ketlen Nascimento e Ellen Fernandes. O evento terá ainda a apresentação do Coral Vozes da Compensa, Orquestra Passione e o grupo Gospel Tenor’s. O espetáculo será transmitido pela TV Encontro das Águas, canal 2.1.

Os ingressos para o “In Concert” estão disponíveis nas Óticas Diniz, na bilheteria do Teatro Amazonas, no Centro, e no site www.shoppingingressos.com. Mais informações pelo número (92) 99200-8142.

Segundo Miquéias William, o evento tem como proposta promover o encontro de diferentes vozes do canto lírico e popular, além de gerar oportunidade para novos talentos.

O “In Concert”, conforme frisa Miquéias, irá proporcionar ao público uma experiência diferenciada. “No repertório, terão canções como ‘O sole mio’, de Eduardo D. Capua, ‘Con te partiró’ e ‘L'abitudine’, de Andrea Bocelli, e ‘Amazônia’, de Ketlen Nascimento”, adiantou.

O Coral Vozes da Compensa, que também se apresentará no “In Concert”, faz parte de projeto social idealizado por Miquéias. É composto por pessoas que foram selecionadas para receber formação musical sem custos, uma forma de transmitir a cultura do canto lírico, diz ele. A regência do coral é do maestro Everaldo Barbosa.