Caprichoso inaugura mirante em homenagem a Arlindo Jr.

Ícone do Festival de Parintins e maior ídolo do Caprichoso, o ex-levantador do bumbá azul e branco, Arlindo Jr, recebeu nesta terça-feira (27), mais uma justa homenagem. Dessa vez, um mirante, no Curral Zeca Xibelão, recebeu o nome e a estátua do Pop da Selva. Por mais de 20 anos, Arlindo conquistou títulos e cantou as toadas clássicas do Caprichoso que embalam o país até os dias de hoje.

O ex-apresentador Jr Paulain, prestou homenagem cantando a toada “Saga de um canoeiro”, marca de Arlindo Jr nos palcos. O maestro Neil Armstrong, grande companheiro de estrada musical de Arlindo também prestou sua homenagem, assim como o presidente Jender Lobato, o apresentador Edmundo Oran, o amo do boi, Prince do Caprichoso e os membros do Conselho de Arte, como o compositor Ronaldo Barbosa, que relembrou momentos marcantes ao lado do Pop da Selva.

Jender Lobato destaca a importância e a emoção que sentiu durante a inauguração. “É uma emoção muito grande, Arlindo foi o maior ídolo da história do festival. Arlindo fez o festival mudar de patamar, quando ele levou as toadas daqui para fora. O Arlindo é a maior referência que nós temos, alem de maior ídolo pessoal meu. Eu sou muito feliz por ter vivido grandes momentos com o Pop da Selva, ter convivido com o ele é a maior felicidade que eu tive. Aqui nesse curral, ja vivi grandes emoções e as maiores foram todas causadas pelo Pop da Selva.”, destacou o presidente do bumbá azul e branco.

Durante o evento, o amo do boi, Prince do Caprichoso, se emocionou e não conseguiu conter as lágrimas. “A gente fica muito feliz com essa homenagem que o Boi Caprichoso faz, e o Arlindo está eternizado em todos os lugares de nossa história. Ele é o maior artista de todos os tempos, o maior ícone da história do Festival de Parintins, um cara que era amado pelas duas nações, era caprichoso, mas recebia o carinho da galera do boi contrário. Então a gente fica muito feliz, pois o Arlindo merece e merece muito”, ressaltou.

Além de levantador de toadas do boi do povo de Parintins, Arlindo Jr brilhou como conselheiro de artes e também como apresentador do Boi Caprichoso.