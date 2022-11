Seguindo os passos do pai, Arlindo Neto anuncia primeiro álbum

Arlindo Neto planeja também um momento especial com o público para comemorar o novo trabalho. O álbum “Arlindo canta Arlindo” vai virar um grande show ao vivo com várias surpresas e novidades que estão guardadas a sete chaves.

Atualmente o trabalho está sendo produzido e masterizado no estúdio MAK Produções, e tem produção executiva assinada por Joel Maklouff e Carlos Kaita, responsáveis pela maioria dos álbuns lançados por Arlindo Jr e ainda Valteir Almeida e Adriano Aguiar, compositor do Boi Caprichoso.

Manaus/AM - Inspirado nos passos de seu pai Arlindo Jr, o Pop da Selva, o cantor Arlindo Neto, anuncia o lançamento de seu primeiro álbum de estúdio. Intitulado “Arlindo canta Arlindo”, o projeto chega às plataformas digitais no dia do seu aniversário, 4 de dezembro.

