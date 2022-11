Coreógrafo amazonense ministra oficina de carimbó em evento internacional

Manaus/AM - O coreógrafo e fundador da Instituição Cultural Arte Sem Fronteiras, Wilson Júnior, irá ministrar uma oficina online de carimbó no International Samba Congress (ISC) no dia 12 de novembro. A oficina será realizada diretamente na sede do Arte Sem Fronteiras, situada na avenida Duque de Caxias, bairro Praça 14 de Janeiro, e será veiculada para os Estados Unidos. Para mais informações sobre o evento e quem deseja se inscrever na oficina basta acessar o link https://pt.internationalsambacongress.org/plans-pricing, no valor de R$ 75,00.

Confiante, Wilson Júnior assegurou que a oficina será um sucesso e diz que se sente orgulhoso em levantar bandeira pela cultura da Região Norte.

“Esse é mais um trabalho que desenvolvo sobre carimbó, sendo uma das danças mais populares não só do Pará, mas também Região Norte como um todo. Estou confiante que será um sucesso, creio que os alunos não irão se arrepender de participar dessa aula online”, explica.

O coreógrafo e fundador do Arte Sem Fronteiras ressalta que, em 2022, realizou uma série de trabalhos considerados positivos, como pelo Boi Garantido no Festival Folclórico de Parintins, e pelo Peixe-Boi Anavilhanas, de Novo Airão, ambos no interior do Amazonas e a viagem pelo Itamaraty para a Ciudad do Panamá, no Panamá, com o projeto "Boi de Quilombo".

Wilson disse que está muito feliz com suas realizações e promete que, no ano de 2023, será ainda melhor. “Até aqui não tenho do que reclamar, apenas agradecer por tudo de bom que eu vivi. Com certeza coisas boas virão no próximo ano”, conclui.