Samba e Pagode agitam fim de semana na Casa de Praia Zezinho Correia

Manaus/AM - A Casa de Praia Zezinho Corrêa vai receber neste sábado e domingo (2 e 3), a partir das 17h, atrações musicais de cantores regionais, com shows dos estilos samba, hip-hop/black e pagode. O espaço, localizado no complexo turístico Ponta Negra.

Os shows gratuitos de sábado iniciam a partir das 17h, com o artista Mikael, conhecido pelos grandes sucessos “Deixa tudo como tá”, “Baby me atende”, “Teu segredo” e “Libera ela”. E, em seguida, o DJ Camilo Cruz encerrará a noite no palco com uma seleção de hip hop/black.

E, para agitar o domingo (9), na Tardezinha da Casa de Praia, a partir das 18h, a melodia do grupo “A Toada” tomará conta do palco Murilo Rayol. Em seguida, o grupo Faveladin dará início ao show com a voz marcante do cantor Michael Queiroz à frente.

