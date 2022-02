'Tô Ryca 2' será exibido com entradas gratuitas no projeto CineMaterna; confira

O CineMaterna é organizado para mães, pais e acompanhantes com bebês de até 18 meses. O ambiente do cinema é especialmente preparado para acomodar os bebês: volume mais baixo, ar-condicionado suave, trocadores de fraldas dentro das salas, ambiente levemente iluminado e tapete especial na primeira fila.

Nesta edição, as mães e pais vão acompanhar as aventuras da ex-frentista Selminha, personagem de Samantha Schmütz. Depois de receber uma herança e estar vivendo super bem, Selminha tem seus bens congelados quando uma estranha de mesmo nome aparece alegando ser a verdadeira herdeira. Ao ficar sem dinheiro, ela terá que voltar a lutar para dar a volta por cima e proteger sua comunidade.

As dez primeiras pessoas com bebê que chegarem 30 minutos antes da sessão e procurarem a coordenação do projeto CineMaterna ganharão cortesia no ingresso.

Manaus/AM - A comédia brasileira “Tô Ryca 2, estrelada pelas atrizes Samantha Schmütz, Katiuscia Canoro e Evelyn Castro, será exibida nesta terça-feira (15), no projeto CineMaterna, que acontece uma vez por mês nas salas da Cinépolis do Shopping Ponta Negra. A sessão acontece às 14h.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.