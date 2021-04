‘Pitiú Textual das Artes’ acontece neste sábado; veja programação

Manaus/AM - Corpos restritos, seja dentro de caixas, de convenções sociais ou de rotinas, são o eixo da performance “Abaporutação/Processo Natimorto: Corpotação”, que terá apresentação on-line neste sábado (03/04), às 19h30 (horário de Manaus), via plataforma Zoom. A criação do ator, performer e produtor independente Dimas Mendonça integra a agenda de performances do projeto “Pitiú Textual das Artes: Jovens Artistas”. O acesso é gratuito, e a classificação indicativa é de 18 anos.



Em “Corpotação”, que tem duração aproximada de 40 minutos, Dimas evoca corpos encaixotados, domesticados, enclausurados e comportados, que executam rotinas de forma repetitiva e incessante. Até que, exaustos e desequilibrados, eles encontram possibilidades de re-existência, reinvenção e superação. “É a morte de um corpo, de um mundo, de um modo, para a descoberta de outros”, define o performer.



A criação de Dimas é um desdobramento da performance “Abaporutação”, que ele desenvolve há seis anos como parte do projeto artístico “Processo Natimorto”, por sua vez iniciado em 2010. Em “Corpotação”, ele explica, a ação acontece num cubículo de casa, em uma adaptação ao ambiente de isolamento – ou enclausuramento? – doméstico. “Foi feita para extrapolar os limites do ambiente físico e virtual, quando provoca o olhar e presença de quem vê pela tela”, antecipa.



O link e os dados para acesso à apresentação virtual serão divulgados no dia da apresentação, no site Pitiú Textual (medium.com/pitiutextualdasartes) e perfis no Facebook (@pitiutextual), Instagram (@pitiu_textual) e Twitter (@pitiutextual).



“Corpotação” é a primeira de cinco performances na agenda do “Jovens Artistas”. No próximo sábado, 10 de abril, serão encenadas “Você consegue dormir?”, de Miro Messa, e “Entre paredes y cielos”, de Leo Scant; no dia 17, Felipe Fernandes apresenta “Casa de Sananga: A Viagem de Sananga”; e no dia 24, é a vez de “Contratempo”, de Walter Juur.



Quem é

Dimas Mendonça é ator, performer e produtor independente. Seu espetáculo solo “Tartufo-me” foi selecionado e apresentado no Cena Contemporânea 2018 – Brasília. Iniciou sua carreira profissional como ator Grupo de Teatro do Sesc (Tesc). É formado em Teatro, com habilitação em Atuação e Direção Cênicas, pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Colaborou com artistas como Francisco Rider, nas performances “Chãu”, “Alter Chão” e “Nudez”, e Francis Madson, na peça “Por que pular degraus se a gente pode voar”.



Projeto

O “Jovens Artistas” é um projeto on-line com foco em arte, formação e ideias, protagonizado por artistas de Dança, Teatro, Artes Visuais, Literatura e Performance do Amazonas. A iniciativa promovida pelo Pitiú Textual das Artes terá oficinas, bate-papos e performances em torno de temáticas e linguagens do fazer artístico contemporâneo. As atividades virtuais são gratuitas e acontecem de 29 de março a 24 de abril.



A programação completa e outras informações sobre o projeto podem ser obtidas no Pitiú Textual das Artes (medium.com/pitiutextualdasartes) e nos perfis no Facebook (@pitiutextual), Instagram (@pitiu_textual) e Twitter (@pitiutextual).



O projeto “Pitiú Textual das Artes: Jovens Artistas” foi contemplado pelo edital emergencial Prêmio Feliciano Lana – Lei Aldir Blanc e conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e do Governo Federal, por meio da Secretaria Especial da Cultura.