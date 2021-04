Filmes de Zeudi Souza são destaque no ‘Cine Sem Sair de Casa’ deste sábado

Manaus/AM - Curtas-metragens de Zeudi Souza farão parte da programação do “Cine Sem Sair de Casa”, deste sábado às 19h, com transmissão no Facebook (@culturadoam).

Os filmes apresentados serão “Perdido” (2010), primeiro filme de ficção de Zeudi, que mostra um homem sem rumo no meio da floresta e que ganhou prêmio de melhor curta-metragem no Amazonas Film Festival; “No Rio das Borboletas” (2018), um drama sobre uma família de quatro mulheres que vive na zona rural de Manaus; e o minidocumentário “A Flor do Carmelo – Padroeira de Parintins” (2018), que fala sobre os festejos de Nossa Senhora do Carmo.

“Fico muito feliz com essa mostra. Acredito que é necessário a secretaria fazer essa difusão de obras, inclusive de obras que tiveram apoio da secretaria. Neste momento de pandemia, em que as pessoas estão voltadas para internet, também é uma ótima forma de fazê-las conhecer o trabalho de cineastas locais, além de ser acessível, com mais pessoas do estado podendo ver”, declara Zeudi.

‘Cine Sem Sair de Casa’ – Com início em 2020, o projeto “Cine Sem Sair de Casa” disponibiliza um catálogo de mais de 20 filmes no Facebook da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam), roteirizados e dirigidos por Sérgio Cardoso, que juntos acumulam mais de 11 mil visualizações.

Entre os destaques estão documentários sobre os artistas Óscar Ramos, Roberto Evangelista, Joaquim Marinho, Jair Jacqmont, Hahnemann Bacelar, personalidades do esporte como Carlos Zamith, e lendas do teatro amazonense como Luiz Vitalli e Selma Bustamante.

Neste ano, em nova temporada, que teve início no dia 30 de janeiro, já foram exibidos os documentários “Edney Azancoth – Memórias de Actor Amazonense”, “Ventríloquo Oscarino e seu boneco Peteleco”, “Jandr Reis – Abstração da Flora Amazônica”, “O Inesquecível Mário Jorge Bittencourt” e “Pepeta – Coração de Campeão”.

No mês de março, o projeto iniciou a exibição de mostras de cineastas amazonenses e já apresentou obras de Anderson Mendes, Erismar Fernandes, Dina Silva e de Moacy e Jairo Freitas.

‘Cultura Sem Sair de Casa’ – Iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o “Cultura Sem Sair de Casa” disponibiliza diversas atividades, tais como Gincana do Livro; documentários; cursos completos de Teclado, Violão, Desenho; e até espetáculos direto do palco do Teatro Amazonas.

São oferecidas aulas virtuais por meio do projeto “Praticarte”, com professores do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro; performances dos Corpos Artísticos; além de exposições, visitas virtuais e muito mais.