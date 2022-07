Péricles, Chrigor e Uendel Pinheiro agitam ‘Do Nada Um Pagode’, em Manaus

Manaus/AM - Dono de uma voz marcante, simpatia e grandes composições de pagode, o cantor e compositor Péricles desembarca em Manaus para um show no evento "Do Nada Um Pagode", que acontecerá neste sábado (30) no Espaço Via Torres. O evento conta com os artistas Chrigor e Uendel Pinheiro.

Os artistas prometem fazer o público viajar no tempo ao som de hits como “Já tentei”, “Valeu”, “Tchau e bença”, “Telegrama”, “Tá vendo aquela lua”, “Livre pra voar”, “Me apaixonei pela pessoa errada”, "Aquela canção", "Beco sem saída", "Bons momentos » e "Eu quero te amar"

Os ingressos do 4º e último lote, e podem ser comprados no site https://ingressofly.com/evento/1482/PERICLES e nas lojas físicas da Via Uno Amazonas Shopping, Shopping Manauara, Shopping Sumaúma e Shopping Grande Circular.