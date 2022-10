'Noites de Paris' e 'Meu Tio José' são as estreias da semana, no Cine Casarão

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (27), o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, localizado no Centro de Manaus, contará com duas estreias: ‘Noites de Paris’ e ‘Meu Tio José’. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

A primeira exibição será de ‘Noites de Paris’, de Mikhaël Hers, na quinta-feira, às 16h. O ano é 1981, eleições, as comemorações se espalham pelas ruas e há um ar de esperança e mudança em Paris. Mas para Elisabeth, seu casamento está chegando ao fim e agora ela terá que sustentar a si mesma e seus dois filhos adolescentes.

Ela consegue um emprego em um programa de rádio noturno, onde conhece Talulah, uma adolescente problemática que ela decide acolher a convidando para sua casa. Com eles, Talulah experimenta o calor de uma família pela primeira vez e seu espírito livre tem uma influência transformadora naquela casa. Elisabeth e seus filhos ganham confiança e começam a correr riscos, mudando também a trajetória de suas vidas. A reexibição será sábado (29), às 17h30.

A segunda exibição, na quinta, será ‘Meu Tio José’, às 18h. O longa é uma animação que conta história de José Sebastião Rio de Moura, membro do movimento de esquerda Dissidência da Guanabara. Ele participou do sequestro do embaixador estadunidense Charles Elbrick, em 1969 e ficou exilado no exterior por 10 anos.

Quando retorna ao Brasil, ele é vítima de um atentado que culmina em sua morte. No mesmo dia de seu assassinato, seu sobrinho Adonias precisa escrever uma redação na escola. O menino precisa lidar com o luto de perder o tio e decide transformar a tristeza em homenagem a José através de seu trabalho. A reexibição será domingo (30), às 17h30.

Continuações

Ainda na programação do Cine Casarão é possível conferir: ‘Lima Barreto, Ao Terceiro Dia’ (quinta-feira, às 19h30), ‘Os Ossos da Saudade’ (sexta-feira, dia 28, às 15h30), ‘Fé e Fúria’ (sexta-feira, às 17h30; domingo, às 15h30), ‘Chico Para Sempre’ (sexta-feira, às 19h30; domingo, às 19h), ‘No Outro Encontro Você’ (sábado, às 16h) e ‘Marte Um’ (sábado, às 19h30).