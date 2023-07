'Musical de Oz' ganha releitura cristã e estreia neste sábado em Manaus

Clássico mundial - O Musical de Oz é uma adaptação livre do clássico da literatura norte-americana que conta a história das aventuras de Dorothy Gale. A releitura apresenta uma alegoria que engloba várias referências de espetáculos nacionais e internacionais, com uma mensagem de amor, reencontro e resgate.

As apresentações serão realizadas entre os dias 15 e 23 de julho, na sede da Nova Igreja Batista (NIB), na avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus, e no auditório principal da Nova Igreja Batista Tabernáculo (NIB-TB), na avenida Japurá, bairro Cachoerinha, Zona Sul da capital. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Manaus/AM - Com estreia marcada para este sábado (15), o espetáculo "O Musical de Oz" promete encantar o público este ano com uma mistura de cores e ritmos, na releitura cristã da clássica obra literária e cinematográfica da Terra de Oz. A peça, organizada pelos mesmos produtores de "Um Sonho de Natal", vai reunir teatro, dança, música, orquestra, percussão, artes circenses e patins artístico.

