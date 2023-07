Capital Inicial celebra 40 anos com show no Studio 5 em Manaus

Manaus/AM - Em 40 anos de carreira, o Capital Inicial evitou momentos nostálgicos, como se, de certo modo, a banda levasse ao pé da letra os versos “são águas passadas / escolha uma estrada / e não olhe, não olhe pra trás”, que fazem parte de uma das música mais emblemáticas do grupo: “Não Olhe pra Trás”. De certo modo, foi este comportamento que garantiu a longevidade do Capital. Mas quatro décadas é um feito raro e o marco pediu uma celebração, que se desdobrou no DVD Capital Inicial 4.0 e em uma turnê nacional.

Os ingressos podem ser adquiridos no site ingressofly.com em diferentes setores que custam entre R$ 180 e R$ 400 a cadeira VIP. A tour teve início no palco do Rock in Rio, em 2022, e, agora, roda o país contagiando gerações diferentes com o seu rock candango. No dia 5 de agosto, o quarteto formado por Dinho Ouro Preto, Yves Passarell, Fê e Flávio Lemos se apresenta no Studio 5, em Manaus.

“Os shows do Capital, ao longo desses anos, sempre foram intensos e continuam assim, sendo uma celebração, uma catarse. Foi uma cumplicidade que desenvolvemos com os fãs e, com uma data tão especial como essa, acho que tudo está sendo amplificado. O show que preparamos é inacreditável”, afirma Dinho. E complementa: “A direção de arte é do Batman Zavareze, as luzes do Cesio Lima, a parte visual já é de tirar o fôlego. Essa turnê é uma das coisas mais ambiciosas que já colocamos de pé. É imperdível”.

Durante o espetáculo, o Capital Inicial “olha pra trás”, mas sem se tornar uma caricatura de si. Não à toa, a banda apresenta hits em novas versões, músicas mais recentes e também faixas Lado B — dando ar fresco ao setlist. O espetáculo conta com direção musical de Dudu Marote, produção executiva de Fernando Tidi, direção geral de Luiz Oscar Niemeyer e direção executiva de Luiz Guilherme Niemeyer. A direção de arte é assinada por Batman Zavareze, projeto de iluminação por Cesio Lima, direção de animação por Eduardo Souza e direção de fotografia por Márcio Zavareze. Os arranjos são da própria banda com Dudu Marote.

