Mini misses amazonenses representam Brasil em concursos internacionais

Manaus/AM - As Mini Misses Brasil Giovanna Torres, Maria Cecília e a Mini Model Wolrd Brasil 2024 estão na reta final da preparação para disputar os títulos internacionais representando o país. Com agenda repleta de treinos, as princesas convocam o público amazonense a torcer e apoiá-las nas redes sociais.

Giovanna Torres é amazonense, nascida em Manaus, tem 6 anos e é estudante do 1° ano do Fundamental. Além disso, estuda espanhol, teatro, acrobacias em tecidos, e Violino. Gio, como é chamada pela família, começou aos 3 anos e meio, fotografando e brincando de passarela.

Aos 5 anos, a pequena já conquistou os títulos de Miss Amazonas 2022 e Miss Baby Brasil 2023. Atualmente, aos 6, ela se prepara para representar o Brasil no certame Internacional Mini World em outubro de 2023, em Punta Cana-República Dominicana. De acordo com a mãe, Joelma Leal, Giovanna é a primeira amazonense a participar de um certame internacional Infantil.

Maria Cecília começou nos concursos de beleza aos 7 anos quando concorreu em Manaus no concurso Cinderela do Amazonas 2020. Ela disputou na categoria mini com outras 16 meninas da capital e municípios. Em 2022, foi coroada Mini Miss Amazonas concorrendo assim ao título nacional representando o Amazonas, mais uma vez com muito trabalho e preparação conseguiu trazer o título para o estado. Maria Cecília recebeu o título de Miss Brasil Infantil 2023.

Agora, a pequena Miss Infantil se prepara com muita dedicação para o tão sonhado concurso “Mundial”, que vai acontecer na cidade de Arequipa-Peru, nos dias 23 a 26 de novembro. Toda a preparação conta com aulas de etiqueta, passarela e postura, espanhol e inglês, dança e ginástica. “Tudo sendo sempre conciliado com os estudos. Não é fácil porque representar um título tão importante como nacional e internacional requer muita dedicação, aprendizado e custo financeiro. Levando em conta que o apoio da família é essencial”, diz a mãe Jéssica Martins.

Outra pequena cheia de carisma e beleza, é Lívia Ferrari, de 7 anos. Em 2022, foi a primeira representante do estado do Amazonas no Mini Miss Brasil. Atualmente, escolhida pelos coordenadores do concurso Lívia é a atual Mini Model World Brasil 2024 se prepara para ir em 2024 disputar o mundial na República Dominicana, em Punta Cana.

Em sua preparação faz aulas de piano, espanhol, tecido, oratória e etiqueta. Livia recentemente teve participação na revista do concurso que leva o nome da produtora Space. A mini model se destaca pelo esforço, determinação e foco para conquistar o título e no sonho de conhecer o mundo.

Para apoiar as pequenas amazonenses e Mini Misses Brasil siga nas redes sociais @giovannagtorres @maria.cecilia.f @livia_ferrari__.

