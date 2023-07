L7nnon e Vegas são confirmados na Pump Black - edição Halloween em Manaus

Manaus/AM - Mais dois grandes nomes foram confirmados para o Maior Halloween do Brasil. L7nnon e Vegas estão confirmados na edição comemorativa de dez anos da PUMP Black Party. Os dois se juntam a Alok e Pedro Sampaio, na festa que acontece em 1º de novembro, na Arena da Amazônia em Manaus.

Sobre L7nnon

Nascido e criado no bairro do Realengo, no Rio de Janeiro, ele ganhou destaque após lançar Hip Hop Rare (2020), seu segundo álbum de estúdio. Em 2022 participou do Lollapalooza Brasil, durante o show de Jack Harlow.

L7nnon conta com mais de 11 milhões seguidores em seu Instagram oficial, onde compartilha um pouco sobre sua vida pessoal, bastidores e, claro, seus shows e lançamentos de músicas. Além disso, registra momentos com a família e amigos.

Lennon dos Santos Barbosa Frassetti, também conhecido como L7, alcançou o mainstream com o mega hit “Freio da Blazer", lançada no começo do ano passado. Mas quem pensou que o sucesso do rapper era passageiro, se enganou. Embora tenha alcançado bons resultados em 2021, esse ano tem sido especial para o artista, que emplacou, ao menos, dois grandes hits (“Desenrola, Bate, Joga de Ladin” e “Ai Preto“) apenas no primeiro semestre.

L7nnon estava pavimentando o seu lugar no rap quando foi seguido nas redes sociais pelo produtor Papatinho, da Cone Crew Diretoria. Em um primeiro contato, o rapper pediu para que beatmaker escutasse o single “Meus Planos“, coisa que Papato já tinha feito. O veterano pediu para que L7 fosse ao estúdio da Papatunes, selo com o qual se sentiu confortável para assinar um contrato tempos depois.

Sobre Vegas

Dono de uma mente artística brilhante que o consagrou no Brasil e no mundo através da sua personalidade carregada pelo Groove brasileiro, Paulo Vilela hasteou a bandeira #produtonacional pelos cinco continentes em 18 países, com apresentações no Universo Paralello, Airbeat One, Rock in Rio, Green Valley, e muitos outros.

Desde 2010, Vegas se dedica à música. Com três álbuns lançados, levou o trance para os tablados da ginástica rítmica, assinando trilhas para a participação de ouro da equipe no Campeonato Brasileiro, Jogos Pan-americano, e nas Olimpíadas de Tóquio.

Com um trabalho movido por sentimento, emoção, alma e entrega, Vegas aposta no seu próprio selo, Synk87, ao lado de Waio e Vitor Falabella.