James Rios faz apresentação especial no Luar de Uaicurapá

Manaus/AM - Neste sábado, 2, tudo acaba em samba com o cantor James Rios que apresentação no Luar de Uaicurapá, ele sobe ao palco às 19h e conta com participações especiais das cantoras amazonenses Márcia Siqueira e Cláudia Trindade. O couvert custa R$ 25 e o bar aceita reservas.

James Rios promete interpretar muitos sucessos com composições que vão desde o início da carreira e também mais atuais. Músicas como “Inconformado”, conhecida pelo grupo Exaltasamba, “Bom dia Amor”, clássico do compositor amazonense Herlon do Banjo e “Chegamos ao fim”, hit de Arlindo Cruz, entre outras fazem parte do repertório do cantor.

Outra atração, será a participação de Márcia Siqueira, que já se apresentou diversas vezes ao lado do cantor, em seu repertório, a cantora vai interpretar composições como “Bom Te Ter”, gravada no DVD “Elas Cantam Samba”, entre outras.

Já a cantora Claudia Trindade, interpretará clássicos de Clara Nunes, como “Canto de Areia”, “Clara” e “Ê Baiana” e outros hits que embalam as rodas de sambas de Manaus.

Feijoada

A feijoada do Luar recebe a banda "Cangas do Forró" com uma apresentação de ritmos variados. Eles interpretam canções de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Elba Ramalho, Flávio José, Santana, Trio Nordestino, Alceu Valença. E hits atuais como, Wesley Safadão, Xand Avião, Mano Walter, Saia Rodada, Zé Vaqueiro, Tarcísio do acordeom, entre outros.

A feijoada custa de R$ 45 por pessoa, e pode ser repetida à vontade. Enquanto o couvert para o show custa R$ 15 por pessoa.



Protocolos

Para o acesso é necessário utilização de máscara, aferição de temperatura, uso de álcool 70% e a apresentação da carteira de vacinação comprovando com pelo menos a primeira dose da imunização. A casa deve funcionar com 50% de sua capacidade.

Para mais informações e reservas o público poderá obter pelo telefone (92) 9 9533-0300 ou pelas redes sociais.