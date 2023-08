Manaus/AM - Nesta quinta-feira (31), o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Centro Cultural Casarão de Ideias (CCCI), localizado no Centro de Manaus, recebe duas estreias: ‘Ithaka - A Luta de Assange’ e ‘Para Onde Voam as Feiticeiras’. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia).

Às 17h40, da quinta-feira, haverá a primeira exibição de 'Ithaka - A Luta de Assange'. O documentário, com direção de Ben Lawrence, acompanha o ativista australiano Julian Assange, o preso político mais famoso do mundo, cuja condenação nos Estados Unidos coloca em xeque a liberdade de imprensa em todo o planeta. Assange foi quem fundou o Wikileaks, em 2006, que, em 2010, divulgou, entre outros, documentos secretos do Exército Americano sobre a Guerra do Afeganistão.

Julian Assange continua preso em prisão preventiva em Belmarsh, no Reino Unido, uma prisão de segurança máxima. Enquanto isso, corre uma ordem de extradição para os Estados Unidos, onde pode enfrentar 175 anos de prisão por seu papel na liberação de arquivos diplomáticos norte-americanos. O filme segue a luta de seu pai, John Shipton, na tentativa de salvar seu filho. A reexibição será no sábado (02), às 19h20, e no domingo (03), 17h30.

Também na quinta-feira, às 19h40, haverá a primeira exibição ‘Para Onde Voam as Feiticeiras’, com direção de Eliane Caffé, Carla Caffé e Beto Amaral. Por meio de manifestações artísticas, um grupo de performers LGBTQIAP+ realiza encenações públicas que levantam debates sobre questões de gênero, desigualdade social e preconceito nas ruas do centro de São Paulo. Mexendo com o imaginário popular e proporcionando debates, os artistas explicam suas lutas cotidianas para qualquer pessoa que esteja interessada em adquirir uma nova perspectiva sobre as mais sutis camadas da intolerância. A reexibição será no sábado, às 17h30, e no domingo, às 19h30.

Ainda em cartaz, no Cine Casarão, o público poderá conferir ‘Discoboy – Choque Entre Mundos’ (quinta, às 16h), ‘Depois de Ser Cinza’ (sexta-feira, dia 1º, às 16h), ‘O Acidente’ (sexta, às 17h40; sábado, às 15h30) e ‘O Espaço Infinito’ (sexta, às 19h30; domingo, às 16h30).