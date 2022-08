Instituição 'Arte Sem Fronteiras' seleciona novos bailarinos em Manaus

Manaus/AM - A Instituição Cultural Arte Sem Fronteiras vai realizar, na próxima sexta-feira (12), uma audição para escolher novos bailarinos com intuito de compor o elenco sênior. A seletiva será feita na sede da companhia, localizada na avenida Duque de Caxias, bairro Centro a partir das 19h. O processo seletivo será conduzido pelo coreógrafo e fundador da companhia, Wilson Júnior.

De acordo com Wilson Júnior, a seletiva será destinada para homens e mulheres a partir dos 15 anos, e será necessário pagar uma taxa de R$ 10,00. Em caso de aprovação, o bailarino e a bailarina precisam ter amor à dança, vontade de aprender e disponibilidade, tendo em vista que a companhia fará parte de grandes eventos no exterior.

Além de integrar o elenco principal do Arte Sem Fronteiras, os bailarinos terão atividades extracurriculares fornecidos pela instituição. “Nós estamos fechando parcerias com alguns consulados, em contrapartida teremos aulas de espanhol. Já estou fechando essas tratativas para poder dar o melhor para nossos alunos”, disse.

Wilson Junior desejou sucesso aos candidatos que vão fazer a seletiva e reitera. “Não tenho dúvidas que todos farão um grande trabalho conosco, e claro, tudo isso será feito com muito amor, carinho e humildade. Afinal, o Arte Sem Fronteiras sempre está presente nos grandes eventos locais e nacionais”, explica.

Sobre o Arte Sem Fronteiras

Fundada em 2008, a Instituição Cultural Arte Sem Fronteiras conquistou respeito e seu espaço no universo da dança ao longo dos anos. Em 2021, o grupo conquistou o segundo lugar da categoria Duo Sênior – Danças Populares no Festival de Dança de Joinville.

A companhia já trabalhou ao lado de artistas como Klinger Araújo (In Memorian), Márcia Siqueira, Lucilene Castro, Zezinho Corrêa (In Memorian) e James Rios. O Arte Sem Fronteiras também participou do Festival Folclórico de Parintins e defendeu as cores dos bois Caprichoso e Garantido.

O grupo também coleciona no currículo uma participação no Toronto Brazilfest, no Canadá, e no Festival da Cultura Brasileira, na Áustria.