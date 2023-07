Festival de Férias traz programação gratuita para julho em Manaus

Manaus/AM - O Festival de Férias da Secretaria de Cultura e Economia Criativa começou, na quinta-feira (6), com uma programação teatral empolgante e brincadeiras animadas no Cineteatro Guarany e no pátio do Palácio Rio Negro, no centro. O Festival segue até o dia 29 de julho com brincadeiras, oficinas, show musical e apresentações culturais.

Ao longo do mês, diversos pontos da cidade serão palco de brincadeiras, oficinas, shows musicais e apresentações culturais, tudo de forma gratuita, especialmente pensado para encantar o público infantil durante as tão esperadas férias escolares.