Festival com João Gomes, Zé Vaqueiro e Xand Avião é confirmado em Manaus

O festival está confirmado e deve acontecer em 13 cidades em 2022. A empresária Bete Dezembro foi quem confirmou o evento em Manaus no Instagram. “Vishe Piseiro e Forró logo em Manaus”, escreveu ao publicar um vídeo dos artistas João Gomes, Xand Avião, Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeon, Nattan e Vitor Fernandes juntos.

Manaus/AM - O festival musical “Viiixe Forró e Piseiro” com nomes como João Gomes, Xand Avião, Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeom, Nattan, Vitor Fernandes, Felipe Amorim, entre outros artistas, deve chegar a Manaus em breve.

