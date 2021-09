Samba-enredo da Reino Unido vai contar história de Zezinho Corrêa

Nesta sexta-feira, 24/9, o GRES Reino Unido da Liberdade inicia a disputa para a escolha do samba-enredo que vai contar a história de Zezinho Corrêa, no Carnaval 2022. Com o tema “Bate forte o tambor, Furiosa! Eu quero é Tic Tic Tac! A Reino Unido abre as cortinas para Zezinho Corrêa”, a agremiação vai homenagear o artista amazonense que levou a música e a cultura amazônica para o mundo e que faleceu em fevereiro deste ano, vítima de complicações da Covid-19. A festa terá início às 20h30, no Terreirão do Samba Mãe Zulmira Gomes, no Morro da Liberdade, zona Sul de Manaus.

Sete sambas participam da primeira eliminatória. São 57 compositores na disputa em que apenas quatro irão se classificar para a final do concurso, que acontecerá no dia 1º de outubro. Para dar início à disputa eliminatória, muito samba e pagode com o grupo Amigos dos Bosquinho Poeta, que depois passarão a bola para o intérprete oficial da escola, Nego Léo com a Bateria Furiosa.

A organização seguirá as orientações sanitárias dos órgãos de saúde. Obrigatório o uso de máscara, álcool em gel e a apresentação da Carteira de Vacinação com pelo menos a primeira dose contra a Covid-19. O acesso é limitado, com venda de mesas (para quatro pessoas) por R$ 50 e pulseira R$ 10. Vendas através do telefone 92 99907-3700.

Reino Unido da Liberdade

O GRES Reino Unido da Liberdade desenvolve vários trabalhos para o aperfeiçoamento do Carnaval. Durante o ano todo, e não somente no período carnavalesco, desenvolve atividades artístico-culturais dentro da quadra, como rodas de samba, ensaio de grupos folclóricos, oficinas de música e dança, entre outras. Tem também um grande trabalho realizado pelo Instituto Reino do Amanhã, que trabalha com crianças e adolescentes em diferentes áreas. Como resultado, hoje, é a única escola de samba de Manaus a levar um público superior a cinco mil pessoas em todos os ensaios de rua e uma das poucas escolas a lotar a arquibancada na noite do desfile.

Em seus 39 anos de existência, o Reino Unido da Liberdade disputou 31 títulos, sagrando-se 13 vezes campeão do Grupo Especial de Manaus. Seu último título foi em 2019 com o enredo "Tambores, Crenças e Costumes Afro-Brasileiros - A Benção Mãe Zulmira".