Festival Amazonas de Ópera divulga programação de 2024; confira

Manaus/AM - A passos largos em direção ao incentivo da economia criativa, ao fomento da cultura e do turismo, o Festival Amazonas de Ópera (FAO) divulga as montagens que serão executadas em 2024. A próxima edição, de número 26, segue com espetáculos do dia 16 de abril a 26 de maio. O anúncio foi dado durante o encerramento da 25ª edição do festival, no último domingo (28), no Teatro Amazonas.

O 26º FAO irá apresentar um repertório diversificado de cinco grandes espetáculos no Teatro Amazonas: “Simon Boccanegra”, de Giuseppe Verdi, nos dias 16, 18 e 20 de abril; “O Afiador de facas”, de Piero Schlochauer, nos dias 05 e 12 de maio; “Lakmé”, de Léo Delibes, nos dias 28 de abril, 04 e 18 de maio; o concerto “Gala Puccini”, nos dias 01 de maio; “Alma”, de Claudio Santoro, nos dias 17, 22 e 25 de maio e “Fedora”, de Umberto Giordano, nos dias 19, 23 e 26 de maio.

Assim como nos demais anos, o 26º Festival Amazonas de Ópera traz a participação assertiva dos corpos artísticos do estado, como Amazonas Filarmônica e do Coral do Amazonas, além da atuação dos profissionais locais da Central Técnica de Produção (CTP), responsáveis pela construção dos cenários das montagens levadas ao palco do Teatro Amazonas.

Para o próximo ano, o festival reserva ainda atrações nos espaços culturais da capital e nos municípios, com o intuito de incentivar a formação de plateia e de uma geração culturalmente adaptada e apreciadora de outras linguagens e gêneros musicais.