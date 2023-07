Festa da Vitória do Caprichoso leva 35 mil pessoas ao Sambódromo de Manaus

Edmundo Oran e Patrick Araújo entraram no palco e levaram o povo ao delírio. Prince do Boi, Erick Beltrão, Valentina Cid, Cleise Simas, Marcela Marialva, Marciele Albuquerque e o tripa Alexandre Azevedo também animaram a multirdão.

A festa da vitória contou com uma das noites do espetáculo “O Brado do Povo Guerreiro” apresentado na arena do bumbódromo, no Festival de Parintins deste ano.

