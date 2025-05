‘Esposa e Mártir’ e ‘Operação Dragão’ são destaques no Cine Carmen Miranda

Manaus/AM - Os amantes do cinema mudo têm um encontro marcado na próxima sexta-feira (30), às 17h30, no Cine Carmen Miranda, com a exibição do filme ‘Esposa e mártir’, de 1922. O filme de Sam Wood ficou desaparecido por 75 anos. Só havia restado dele um fragmento de um minuto. Mas, em 2004, uma cópia praticamente intacta desta única parceria entre os astros do cinema mudo, Rodolfo Valentino e Gloria Swanson, foi encontrada em Amsterdã.

Na sequência, às 19h, tem um dos filmes de artes marciais mais cultuados dos últimos tempos ‘Operação Dragão’, obra máxima da lenda Bruce Lee, que morreu três meses antes da estreia deste filme, em 1973. O Cine Carmen Miranda localiza-se à Rua do Congresso, nº 10, Centro, Praça do Congresso, próximo à Biblioteca Municipal (portão laranja) e conta com apoios do Centro Cultural Hiléia Amazônica, À La Carte Belas Artes e Aliança Francesa Manaus.

Confira as sinopses

Esposa e mártir (1922)

Estados Unidos (1922), 80 minutos, Romance/Comédia. Direção: Sam Wood. Roteiro: Elinor Glyn. Elenco: Gloria Swanson, Rodolfo Valentino, Adele Watson Sarah, Alec B. Francis, Edythe Chapman.

SINOPSE: Baseado num romance de Elinor Glyn, o enredo conta o drama de uma mulher, filha de aristocratas que perderam suas riquezas, pressionada pela família a casar-se por conveniência, com um rico comerciante bem mais velho. Na lua-de-mel, ela conhece o fascinante Lorde Bracondale, que abala sua firme disposição de manter-se fiel ao marido.

Operação Dragão (1973)

Hong Kong/ EUA (1973), 98 minutos, Artes Marciais. Direção: Robert Clouse. Roteiro: Michael Allin. Produção: Fred Weintraub e Paul Heller. Elenco: Bruce Lee, John Saxon e Ahna Capri.

SINOPSE: Lee (Bruce Lee) foi recrutado para investigar um torneio organizado por Han (Kieh Shih), que serve de fachada para a venda de ópio. Roper (John Saxon) e Williams (Jim Kelly) lutaram na Guerra do Vietnã e resolveram competir no torneio devido a problemas distintos. Enquanto Roper está fugindo da máfia, devido a dívidas de jogo, Williams está cansado de ser atormentado por policiais racistas e resolveu usar o carro para fugir deles. Lee também entra no torneio e, além de desmascarar Han, tem como objetivo retirar Roper e Williams do local com vida.

