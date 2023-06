Espetáculo poético-musical apresenta Celdo Braga e Orquestra de Violões do Amazonas

Manaus/AM - O Teatro Amazonas receberá nesta terça-feira (27) às 20h, o espetáculo “Chuva Branca”, que visa expor a arte do poeta, cantor e compositor Amazonense Celdo Braga, em celebração aos seus mais de 40 anos de carreira, e terá a participação da Orquestra de Violões do Amazonas.

A apresentação pode ser definida como um recital poético-musical, ou seja, que busca trazer a poesia juntamente com a música em uma performance única. Para Celdo, este tipo de manifestação cultural é muito importante para manter vivos os valores artísticos do Amazonas.

“O nosso objetivo é, além de tudo, trazer a valorização da nossa arte e da nossa cultura regional”, declarou o artista. Além da performance da Orquestra de Violões com as obras de Celdo Braga, o espetáculo também contará com a inserção de poemas e poesias recitados por amazonenses de diversos segmentos da arte.

A atração também contará com percussão vinda de bioinstrumentos, instrumentos musicais produzidos com materiais vindos da Floresta Amazônica. “É um misto de produções amazonenses, de artistas, músicas e instrumentos próprios do nosso estado. Esperamos que todo o público possa estar presente”, afirmou o maestro Davi Nunes, que hoje está à frente da Orquestra de Violões do Amazonas.