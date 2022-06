Dona do hit 'Eu já deitei no seu sorriso', Marina Sena fará show em Manaus

A MIB Eventos divulgará em breve a data do show e a venda dos ingressos. Mais informações podem ser adquiridas por meio do e-mail [email protected]

"Será um momento cheio de brasilidades para as pessoas se divertirem com os músicos multi-instrumentistas e o suingue dançante das atrações que estão na programação”, declara.

Os fãs já podem se programar para curtir um dos shows mais aguardados na cidade. Com seu álbum de estreia “De Primeira”, Mariana Sena tornou-se um dos grandes sucessos das plataformas digitais. Entre as músicas mais conhecidas estão “Por Supuesto”, “Voltei Pra Mim” e “Me Toca”.

Manaus/AM - Figura obrigatória nos principais festivais de 2022 no Brasil, Marina Sena está confirmada para show na capital amazonense em agosto. A cantora mineira revelação do pop no ano passado vai ser a atração principal do evento promovido pela MIB Eventos no Pódium da Arena da Amazônia.

