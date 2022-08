Com Safadão e Ludmilla, Garota Vip promete agitar Manaus neste sábado

Manaus/AM - No próximo sábado, dia 6 de agosto, acontece o festival Garota Vip Manaus na Arena da Amazônia. O evento tem como atrações Wesley Safadão, Ludmilla, Zé Neto & Cristiano e Eric Land. Os shows do festival Garota Vip costumam durar até o nascer do dia e já teve apresentações com mais de oito horas de duração.

A área Vip Depende oferece open bar até 3h da manhã com cerveja, água e refrigerante, e as entradas estão esgotadas. O camarote Revoada terá entrada diferenciada, banheiros exclusivos, ambiente com ar condicionado e mobiliado. Já na modalidade Extra Vip Só os Fortes Entendem, o open bar será até as 5hs da manhã com vodka, whisky, cerveja, refrigerante e água.

Os ingressos podem ser adquiridos no site Balada App e os valores vão de R$ 90 a R$ 800. Para ter acesso ao evento, é obrigatório a apresentação da carteira de vacinação ciclo vacinal completo e documento com foto.