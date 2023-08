Com presença de chefs internacionais, Figa leva gastronomia amazônica para o mundo

Manaus/AM - A Feira Internacional de Gastronomia Amazônica - FIGA, que contará com a presença de nomes renomados da culinária internacional, como Heinz Wuth e o Jaime Rodriguez, será realizada em Manaus no centro de Convenções Vasco Vasques - localizado na Avenida Constantino Nery - nos dias 30 de setembro e 01 de outubro, com entrada gratuita.

Promovida pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a feira visa realizar um intercâmbio entre chefs regionais e internacionais, além de divulgar a gastronomia amazônica para diversos países.

Para o presidente da Abrasel no Amazonas, Rodrigo Zamperlini, a Figa irá promover a troca de conhecimentos, a valorização da gastronomia e dos ingredientes amazônicos. “A presença de chefs internacionais é muito importante, pois tanto enriquecem o saber técnico ligado a gastronomia, quanto divulgam a Amazônia em diferentes locais e quando retornarem aos seus países levarão a marca da nossa região”, afirma Zamperlini.

Em 2023, o evento contará com uma programação diferenciada, como exposição de produtos e serviços, rodada de negócios, arena gastronômica com cozinhas-show e oficinas voltadas para o público infantil, onde as crianças poderão colocar a mão na massa, podendo produzir seus próprios biscoitos e degustá-los.

Conheça os chefs internacionais confirmados

O chileno, Heinz Wuth, é educador e divulgador da gastronomia científica. Os seus trabalhos apresentados nas redes sociais, contam com mais de 3,5 milhões de seguidores. A base do seu trabalho é a prática, experimentação, segurança, conservação dos alimentos, cozinha de precisão e sous vide. "Isto é Ciência e Cozinha", o livro de Heinz Wuth, que será lançado este ano, revela os segredos e conhecimentos da ciência aplicada na cozinha.

Já o colombiano, Jaime Rodriguez, é do restaurante Celele de Cartagena, considerado o 19º melhor restaurante da América Latina. Recebeu grandes prêmios em sua careira em concursos como: Bocuse d ́Or Lagn América, no México DF 2011; Copa do Mundo de Young Chef de la Chaine des Rotisseurs, em Istanbul Türkiye 2011; Melhor jovem chef da Colômbia em 2010 e Melhor chef da região do Caribe em 2016.

Participação Internacional

Verónica Socarras é especialista em Turismo Gastronômico pela Basque Culinary Center, da Espanha, e responsável pela marca Colômbia de Gastronomia, escreve para vários veículos de comunicação da Colômbia, sobre gastronomia e viagens.