Circuito +Cultura oferta oficina de fotografia gratuita em Manaus

Manaus/AM - O Palácio Rio Negro, Palácio da Justiça e o Palacete Provincial recebem as oficinas do Circuito +Cultura com entrada gratuita. Começa nesta terça e vai até sábado (13 a 17), das 10h ao meio-dia, a oficina “Fotografia Publicitária para Não Publicitários”, com o designer e fotógrafo profissional, Marcelo Ramos. Nos dias 20, 22 e 24 de setembro, das 8h30 às 12h30, acontece a “Oficina de Maquiagem Artística e Caracterização”. As duas programações acontecem no Palácio Rio Negro.

No Palacete Provincial, na terça-feira (13) e no dia 20 de setembro, das 9h30 às 12h30, Julia Montezuma ministra a oficina “Por Onde Começo? – Presença do Ator em Cena”. No sábado (17) e no dia 21 de setembro, das 14h às 17h, o complexo cultural recebe a oficina “Dramaturgia em Processo”, com Gleidistone Negrão.

No Palácio da Justiça, de quarta a sexta-feira (14 e 16), das 17h30 às 21h, e no sábado (17), das 14h às 17h30, a produtora cultural Verlene Mesquita ministra a oficina de “Educação Antirracista Lei nº 10.693/03 – Conteúdo vinculado ao Ensino das Artes”. A oficina de “Confecção de Objetos Circenses com Materiais Alternativos”, com Jaqueline Ferreira, acontece no local na quinta e sexta-feira (15 e 16), do meio-dia às 16h30, e no sábado (17), das 8h30 às 13h.