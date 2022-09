Amazonas Food Festival reúne gastronomia e música a partir de sexta, em Manaus

Manaus/AM - Inicia nesta sexta-feira (16) o Amazonas Food Festival, evento que promete movimentar a cidade, com muitas opções gastronômicas e música. A programação acontece até o dia 25 de setembro, no estacionamento do edifício garagem do Amazonas Shopping, sempre a partir das 17h.

Participarão do Amazonas Food Festival mais de 10 empreendimentos, apresentando opções gastronômicas, como massas, pizzas, hambúrgueres, sorvetes, entre outras delícias. Entre os restaurantes confirmados estão o Salomé Grill, Torino, Fiorentina, Regional Burguer, Pipoca Gourmet e Arte Di Latte. Para a diversão das crianças, o evento terá também uma área kids com brinquedos.

Completando a programação, o festival vai oferecer shows, diariamente, de ritmos variados, do rock ao pagode. Nesta sexta-feira (16) o evento começa a partir 17h, em ritmo de Música Popular Brasileira (MPB), com o show de Karen Francis. Em seguida, às 19h30, o público vai dançar muito forró com a banda No Sigilo.

No sábado (17), às 17h, é a vez da banda de rock N69 e, às 19h30, do grupo de forró Na Pegada. Domingo (18), às 16h, tem a apresentação do cantor Ricardo Mendes e, às 18h30, do grupo Samba Aí Maninho. A programação continua na segunda-feira (19), com Olívia de Moraes, às 17h, e Cateto da Toada, às 19h30. A terça-feira (20) começa em ritmo de rock, com a banda Fullgas, às 17h. No mesmo dia, às 19h30, é a vez de Jean Sarrafo.

Quarta-feira (21), no Amazonas Food Festival, às 17h, terá show de Ayrton Barros, e às 19h30 o grupo Pagode dos Amigos. Na quinta-feira (22), às 17h, tem Samba na Veia, e às 19h30 Bruno Uchoa. Sexta-feira (23), às 17h30, sobe ao palco Dan Stump e o cantor Diego Henrique às 19h30. Já no sábado (24), às 17h, terá show da banda Alaídenegão, e às 19h30 do grupo Xote com Pimenta. Encerrando o Amazonas Food Festival, no domingo (25) se apresenta o grupo Casa de Caba, às 17h, e a banda Contágio, às 19h30.