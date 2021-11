Campanha 'Presente Solidário' e chegada do Papai Noel movimentam shopping em Manaus

Manaus/AM - Está chegando uma das épocas mais gostosas do ano. Decorar a casa, reunir a família, comer rabanada, presentear quem se ama e, é claro, ver o Papai Noel. O Natal encanta todas as idades e a magia desta data invade os lares de Manaus. Na sexta-feira (12), vai ser inaugurada a decoração natalina do Shopping Ponta Negra, e no sábado (13), é a vez da chegada do Papai Noel. Neste ano, também será realizada uma campanha solidária que promete levar alegria para os pequenos que residem na Comunidade do Tarumã.

Papai Noel

A chegada do Papai Noel acontece no dia 13, às 16h, com a performance de personagens, música e passeio pelos corredores do Shopping Ponta Negra. No domingo (14) e na segunda-feira (15), acontecerá uma parada natalina às 17h e 19h, com o bom velhinho, os personagens e uma banda que prometem levar animação por todo o mall.

Até o dia 16 de dezembro, o Papai Noel estará disponível para receber visita do público entre 14h e 21h, com intervalos para que ele possa alimentar as renas. Entre os dias 17 e 23 de dezembro, o Papai Noel estenderá o horário de atendimento até às 23h.

Presente Solidário

A partir do dia 19 de novembro, o Shopping Ponta Negra dá início à campanha Presente Solidário, que busca promover o clima de solidariedade, bondade e esperança tão característico dessa época. Até o dia 19 de dezembro, o shopping estará arrecadando brinquedos para crianças ribeirinhas e indígenas, que residem na Comunidade do Tarumã.