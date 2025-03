Boi Caprichoso lança álbum "É Tempo de Retomada" neste domingo

Manaus/AM - O Boi Caprichoso apresenta neste domingo (30) o álbum "É Tempo de Retomada", com as toadas que embalarão o espetáculo no Festival de Parintins 2025.

Para celebrar o lançamento, o boi anunciou uma live oficial, padrão Caprichoso, onde será possível conhecer em primeira mão as melodias que exaltam a cultura, a história e a paixão azul e branca.

A live será transmitida ao vivo no canal do YouTube do Boi Caprichoso, a partir das 12h.