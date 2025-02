Bloco do Beleza 2025 promete agitar o Carnaval de Manaus

Manaus já está em ritmo de Carnaval, e no dia 22 de fevereiro, a cidade recebe mais uma edição do Bloco do Beleza – Ensaio de Carnaval, que promete sacudir os foliões no All Night Pub, localizado no Aleixo, zona Centro-Sul da cidade, a partir das 17h. Com realização da RLX Eventos e So Fun Eventos, a festa será comandada por Luiz Beleza e contará com grandes nomes da música local.

A programação traz um line-up animado, com Jyou Guerra Elétrico, Uendel Pinheiro, John Veiga e Marrakesh, além dos DJs John Cavalcante e DJ Noelle. Beleza encerra a noite com um show vibrante repleto de axé.

Além da música, o evento oferece uma estrutura completa, com espaços instagramáveis, área VIP e estacionamento privativo. Um dos destaques da noite será o tradicional concurso de fantasias, que premiará os foliões nas categorias individual (R$1.000,00 em consumação no bar) e grupo (prêmios surpresa).

Os ingressos já estão à venda no site lets.events/e/bloco-do-beleza-2025 e nos pontos físicos: Bibicell Vieiralves e restaurante Tambagrill (Av. Efigênio Salles). Os valores promocionais estão disponíveis por tempo determinado.

O Bloco do Beleza – Ensaio de Carnaval tem o patrocínio de Brahma, Beats, Rexona, Intimus, FC Comunicação Visual, PW Moteis, Bandeirão Decorações, Topázio e Natan Congelados.