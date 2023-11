Belarte traz de volta a magia de 'Alice no País das Maravilhas' ao Teatro Amazonas

Manaus/AM - No próximo dia 18 de novembro, o Grupo Belarte promete transportar o público para o mágico e surreal universo de "Alice no País das Maravilhas". O espetáculo, que encantou os espectadores em 2012, retorna ao grandioso palco do Teatro Amazonas com um novo enredo e um elenco renovado.

A diretora Carolina Soler, visionária por trás da produção, compartilhou sua empolgação com a releitura do clássico. "Estamos trazendo uma nova vida a 'Alice no País das Maravilhas', explorando elementos inexplorados anteriormente e dando uma nova perspectiva aos personagens queridos. Esta é uma oportunidade para o público se surpreender mais uma vez com a magia deste conto atemporal".

O espetáculo contará com duas sessões imperdíveis, às 17h e às 20h, permitindo que os amantes da arte e da fantasia escolham o horário que melhor se adapta às suas agendas.

Com figurinos deslumbrantes, cenários encantadores e uma trilha sonora envolvente, o Grupo Belarte promete uma experiência teatral única, onde o público será levado a uma jornada inesquecível pelo País das Maravilhas.

Prepare-se para se perder no mundo mágico de Alice mais uma vez. Os ingressos estão disponíveis para venda através do site shopingressos.com.br.