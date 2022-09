'Banzeirada' agita noite manauara com Luli Braga, Nunes Filho e Jambu

Manaus/AM - A festa "Banzeirada" reúne os artistas Luli Braga, Nunes Filho e Banda Jambu no dia 24 de setembro no clube da Assinpa. O evento tem como objetivo promover o protagonismo de artistas da região Norte. Os ingressos do primeiro lote custam R$ 35 e estão à venda no site www.sympla.com.br

As apresentações começam às 20h com a DJ Lluaninha, que também toca nos intervalos, e às 21h sobe ao palco a cantora Luli Braga, seguida do Príncipe do Brega às 23h e 1h a banda Jambu vai fechar o evento.