Banda Hateen se apresenta em Manaus neste sábado

O ingresso tem valor único de R$ 60 e pode ser comprado no site sympla.com.br e via PIX com a chave 92 98849-7361 em nome de Danilo Costa Nascimento. Além da Hateen, o evento conta com as bandas Jezz, e Fragmento. O Condado Pub está localizado na avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada.

Manaus/AM - Após 3 anos, a banda Hateen volta a se apresentar em Manaus neste sábado (10), no Condado Pub. Formada em São Paulo, a banda de hardcore melódico foi precursora no movimento que influenciou gerações e tem ao todo sete álbuns gravados,

